Alexandre Barros faz cirurgia na mão O piloto brasileiro Alexandre Barros passou por cirurgia na mão direita, em Barcelona, por causa de acidente que sofreu durante o warm up do GP da Inglaterra de MotoGP. Ele ainda espera participar do GP da Alemanha, dia 27. Os médicos que cuidam dele, entretanto, acham cedo demais para liberá-lo. É mais provável que ele possa participar do GP da República Checa, no dia 17 de agosto.