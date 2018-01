Alexandre Barros fica em segundo nos treinos da MotoGP O piloto brasileiro Alexandre Barros fez o segundo melhor tempo nos treinos livres desta segunda-feira da MotoGP, em Istambul, um dia após a realização do Grande Prêmio da Turquia. Barros, que foi o quarto colocado na corrida, terminou com sua melhor marca em 1min53s2, atrás apenas do australiano Chris Vermeulen, da Suzuki, que acabou com o melhor tempo do dia (1min53s1). O espanhol Toni Elías, da Honda, acabou em terceiro. Já o italiano Valentino Rossi ficou apenas em décimo lugar. O australiano Casey Stoner, que venceu o GP da Turquia, acabou com o quarto melhor tempo. Classificação dos treinos na Turquia: 1.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min53s1 2.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) - 1min53s2 3.º Toni Elías (ESP/Honda) - 1min53s3 4.º Casey Stoner (AUS/Ducati) - 1min53s3 5.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min53s4 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min53s5 7.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min53s6 7.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1in53s6 9.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min53s8 10.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min54s0 11.º Alex Hoffmann (ALE/Ducati) - 1min54s2