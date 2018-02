Alexandre Barros larga em 10.º lugar na Superbike O piloto australiano Troy Bayliss, da Ducati, largará da pole position da primeira etapa do Mundial de Superbike, que será disputada neste sábado no circuito de Losail, no Catar. Alex Barros, estreante na categoria, sai em décimo - ele chegou a ser o sexto nos treinos. Bayliss marcou o tempo de 1min59s696, seguido do italiano Lorenzo Lanzi (2min00s028) e do australiano Andrew Pitt (2min00s110). O Mundial terá 13 etapas, com duas provas em cada circuito.