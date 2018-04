Alexandre Barros larga em 2º em Brno O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, fez neste sábado o segundo melhor tempo (2:10.090) na classificação para o grid de largada e vai sair na primeira fila do GP da República Checa, no circuito de Brno, neste domingo, 10ª etapa da temporada mundial da MotoGP. A pole position ficou com o espanhol Sete Gibernau (2:09.782), também da Honda, enquanto o líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, sai em terceiro (2:10.470). Confira o grid de largada para o GP da República Checa: 1) Sete Gibernau (Honda) - 2:09.782 2) Alex Barros (Honda) - 2:10.090 3) Valentino Rossi - Yamaha - 2:10.470 4) Troy Bayliss - Ducati - 2:10.923 5) Colin Edwards (USA) - Honda - 2:11.096 6) Carlos Checa - Yamaha - 2:11.188 7) Nicky Hayden (USA) - Honda - 2:11.662 8) Max Biaggi - Honda - 2:11.737 9) Loris Capirossi - Ducati - 2:11.821 10) Ruben Xaus - Ducati - 2:12.073 11) Marco Melandri - Yamaha - 2:12.685 12) Neil Hodgson - Ducati - 2:13.008 13) Norick Abe - Yamaha - 2:13.327 14) Kurtis Roberts - Proton - 2:13.345 15) Jeremy McWilliams - Aprilia - 2:13.781 16) Kenny Roberts - Suzuki - 2:13.817 17) Makoto Tamada - Honda - 2:14.031 18) Michel Fabrizio - Harris WCM - 2:14.223 19) Shane Byrne - Aprilia - 2:14.304 20) Andrew Pitt - Moriwaki - 2:14.397 21) John Hopkins - Suzuki - 2:14.727 22) Nobuatsu Aoki - Proton - 2:15.682 23) Gregorio Lavilla - Suzuki - 2:16.150 24) James Ellison - Harris - 2:16.715 25) Shinya Nakano - Kawasaki - 2:16.723 26) Alex Hofmann - Kawasaki - 2:17.157