Alexandre Barros larga em 5.º na Superbike na Austrália Alexandre Barros largará da quinta posição da terceira etapa do Mundial de Superbikes, neste domingo, na Austrália. O brasileiro fez sua melhor volta neste sábado em 1min33s373. O australiano Troy Bayliss largará na pole, com 1min32s159, contra 1min32s373 do seu compatriota Troy Corser, atual campeão. Em terceiro larga o inglês James Toseland.