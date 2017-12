Alexandre Barros largará em 12º O piloto Alexandre Barros, da West Honda Pons, decepcionou a torcida brasileira e largará apenas na 12ª posição no GP Rio de Motovelocidade, na categoria 500 cilindradas, que será disputado no Autódromo de Jacarepaguá, às 14 horas deste sábado. A pole position ficou com o azarão Tohru Okwa, da Repsol YPF Honda Team, com o tempo de 1min51s431, que está apenas na décima colocação na classificação do campeonato. O segundo lugar foi para o italiano Loris Capirossi, 1min51s462, companheiro de equipe de Barros, seguido pelo campeão mundial do ano passado, o americano Kenny Roberts, 1min51s863. O campeão mundial desta temporada, Valentino Rossi, Nastro Azzurro Honda, ficou na Quinta colocação, 1min51s863.