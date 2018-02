Alexandre Barros pronto para o desafio na Superbike Depois de competir por mais de dez anos na principal categoria do motocilismo mundial sem conquistar nenhum título ? chamada de MotoGP nas últimas temporadas ?, o piloto brasileiro Alexandre Barros vai estrear em uma nova categoria: a Superbike. A temporada de 2006 terá 28 pilotos, disputando 13 etapas. Sem a mesma visibilidade da MotoGP, Alexandre Barros embarca na segunda-feira para o Catar, onde no dia 25 fará as duas primeiras corridas. A explicação por ter escolhido uma categoria menor? ?Eu realmente terei a possibilidade de ser campeão do mundo?, contou o piloto, que está com 34 anos. ?Eles me deram a possibilidade de ser campeão mundial. As propostas que eu tinha para a MotoGP este ano não eram atrativas. Eu não poderia brigar pelo título. Conversei com a Honda e chegamos a um acordo, porque podemos ser altamente competitivos na Superbike?, disse Alexandre Barros. Ele só fez um treino antes da estréia na Superbike. ?Foi na Sicília (Itália). E gostei muito do desempenho da moto, apesar de ter andados só 500 quilômetros com ela. Para eu me adaptar vai ser fácil. Qualquer piloto experiente de MotoGP sabe que o acerto de uma moto da Superbike não é tão apurado, já que a moto é menos potente?, explicou. Assim como fez com a MotoGP, na qual foi quatro vezes quarto colocado na classificação geral (em 1996, 2000, 2001 e 2004), o piloto brasileiro também quer popularizar a Superbike no Brasil. ?A categoria não é conhecida no Brasil, mas isso acontecia com a MotoGP?, lembra.