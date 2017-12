Alexandre Barros vence GP de Moto O piloto brasileiro Alexandre Barros conquistou sua primeira vitória este ano no Campeonato Mundial de Motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc), ao vencer o GP do Pacífico. A corrida, 13ª etapa da temporada, foi realizada no autódromo de Motegi, no Japão. Em segundo lugar chegou o campeão antecipado da temporada, o italiano Valentino Rossi. Lori Capirossi, também da Itália, chegou em terceiro. O final da corrida teve um pega emocionante entre os dois primeiros colocados, mas o brasileiro soube administrar a posição e acabou coroando seu trabalho com a vitória. Alexandre Barros liderou boa parte da prova, mas teve a vitória ameaçada quando faltavam seis voltas para o final. Ele foi então ultrapassado por Rossi, mas, logo na volta seguinte, deu o troco e permaneceu na frente até a bandeirada final. Alexandre Barros, que largou em quinto, guiou uma moto quatro tempos (com maior potência), ao contrário do que aconteceu nas provas anteriores da temporada, quando correu com uma moto de dois tempos (500cc). Com a vitória de hoje, o brasileiro ocupa a quarta colocação no Mundial, com 143 pontos - o título já é de Valentino Rossi, que tem 290 pontos. Esta foi a quinta vitória na carreira de Alex Barros na motovelocidade, em 176 corridas disputadas. Na categoria 125cc, o vencedor do GP do Pacífico foi o espanhol Daniel Pedrosa. E nas 250cc, a vitória também foi de um piloto da Espanha, Toni Elías. Confira a classificação final da prova: 1º Alexandre Barros (Brasil) - 44m18s913 2º Valentino Rossi (Itália) - 44m20s554 3º Loris Capirossi (Itália) - 44m26s585 4º Tohru Ukawa (Japão) - 44m37s033 5º Carlos Checa (Espanha) - 44m43s949 6º Kenny Roberts (EUA) - 44m48s114 7º Olivier Jacque (França) - 44m51s815 8º Norick Abe (Japão) - 44m52s200 9º Nobuatsu Aoki (Japão) - 44m54s862 10º Jeremy McWilliams (Grã-Bretanha) - 44m56s268