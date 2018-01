Alexandre Barros vence o GP de Portugal O brasileiro Alexandre Barros venceu neste domingo o Grande Prêmio de Portugal de MotoGP, no circuito de Estoril. Foi a sua sétima vitória na principal categoria da motovelocidade. O líder do campeonato ainda é o italiano Valentino Rossi, que chegou em segundo lugar. Alexandre Barros está começando sua 16º temporada na principal categoria da motovelocidade. É o recordista de participações, com 243 largadas (o segundo colocado é o inglês Jack Findlay, com 165). Foi também a primeira vez que conseguiu vencer largando na pole position. O brasileiro, entretanto, não permaneceu todo o tempo na frente. Depois da largada, caiu para o 5º lugar, mas recuperou logo duas posições. O espanhol Sete Gibernau, da Honda, assumiu a ponta e liderou a corrida durante 17 voltas. Depois, sofreu uma queda. E Alexandre Barros assumiu a ponta a dez voltas do final. "Nós poderíamos ter trocado de moto quando a chuva começou, como permite o regulamento. Mas não quis perder tempo. Quando assumi a ponta, cuidei para não deixar o Rossi se aproximar muito. Deu tudo certo", disse Alexandre Barros. Como venceu a primeira prova da temporada, na Espanha, e chegou em segundo lugar neste domingo, Rossi é o líder do campeonato. E Alexandre Barros está na segunda posição na classificação geral, pois tinha sido quarto colocado na etapa de abertura da MotoGP. A próxima etapa da temporada será o GP da China, em Xangai, no dia 1º de maio. Confira a classificação do GP de Portugal: 1º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 47m14s053 2º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 47m16s824 3º Max Biaggi (ITA/Honda) - 47m20s124 4º Marco Melandri (ITA/Honda) - 47m43s559 5º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 47m43s827 6º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 48m58s269 7º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 48m11s174 8º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 48m13s900 9º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 48m21s771 10º Ruben Xaus (ESP/Yamaha) - 48m36s484