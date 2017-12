Alexandre Barros voltará a correr na MotoGP em 2007 O piloto brasileiro Alexandre Barros voltará a disputar a MotoGP, categoria de elite da motovelocidade, em 2007. Depois de ficar de fora neste ano e correr o Mundial de Superbike, ele defenderá a equipe Pramac D´Antín, que neste ano teve o piloto alemão Alex Hoffman. Será a primeira vez que Barros correrá com uma moto da fábrica italiana Ducati. "Estou muito contente de voltar a correr. Tenho muita confiança, conheço a equipe e tenho certeza de que faremos um bom trabalho juntos. Tenho muita vontade de voltar a disputar as primeiras posições na MotoGP", afirma o brasileiro, que completou 36 anos na semana passada - no dia 17 de outubro. Barros chegou à elite da moto - na época chamada de 500 cc - em 1990 e, em 16 temporadas, disputou 227 corridas, com 7 vitórias, 31 pódios, 5 poles e 14 voltas mais rápidas. Sua melhor classificação foi o quarto lugar, em cinco anos: 1996, 2000, 2001, 2002 e 2004. Em sua breve passagem pela Superbike, obteve uma vitória e terminou a temporada em sexto lugar. O diretor da equipe, o espanhol Luis D´Antín, disse que vê com muito otimismo a presença de um piloto experiente como Barros. "Sua chegada nos permite ter muita confiança para a próxima temporada. Tenho certeza de que ele nos fará chegar na frente", afirmou.