Alexandre Foizer é pole na F-Renault O pole position da primeira etapa da F-Renault Brasileira, em Curitba, é o brasiliense Alexandre Foizer, da equipe Cesário-S Racing, que cravou o tempo de 1m18s966 (média de 168,86 km/h) no treino deste sábado. Ao seu lado larga o paulista Renato Jader David, da Gramacho (1m19s145). A segunda fila terá o paulista Daniel Serra, da Bassani (1m19s312), e o irmão gêmeo e companheiro de equipe de Alexandre Foizer, Gustavo, que fez 1m19s409. Alexandre Foizer, de 18 anos e em sua terceira temporada na categoria, é um dos favoritos ao título. Neste sábado, ele obteve a pole depois de tomar um susto pela manhã, durante o treino livre. Envolveu-se em um acidente com Vinícius Canhedo, da Full Time, e teve o carro bastante danificado. "Mas não me preocupei, pois sabia que a equipe daria 200% para deixar o carro em condições para o treino de classificação??, agradeceu o piloto. A corrida da F-Renault tem largada prevista para as 13h20 e o SporTV 2 transmite ao vivo. Antes, às 11h30, será disputada a primeira etapa da Copa Clio, com transmissão da TV Record.