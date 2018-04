Algoz de Razia na GP2, Valsecchi é o 3º piloto da Lotus

"Estou muito feliz que a equipe queira contar comigo. Estou empolgado para o futuro. Espero que este seja um bom começo de carreira na Fórmula 1. Farei todos os dias o melhor trabalho possível, com a mesma paixão e compromisso que mostrei no ano passado", comentou o italiano.

Valsecchi será o piloto reserva do finlandês Kimi Raikkonen e do francês Romain Grosjean. Ele estará presente nos testes de pré-temporada da Lotus, a partir da próxima semana. Mas não vai entrar na pista. A equipe manterá o belga Jerome D''Ambrosio como piloto reserva, mas concentrado no desenvolvimento do carro 2014. E Nicolas Prost, filho do tetracampeão Alain, seguirá como piloto em formação na Lotus.

Valsecchi ganhará a oportunidade na Lotus após se destacar em 2012, com o título da GP2, conquistado justamente em disputa com Luiz Razia. O italiano já havia vencido a GP2 da Ásia. "Minha temporada na GP2 foi algo que exigiu bastante da minha concentração e na qual fui bem-sucedido. Agora, meu objetivo na F1 será um pouco diferente, mas o meu foco continuará o mesmo".

O acerto do italiano com a Lotus significa, de certa forma, uma menor concorrência para Razia e até Bruno Senna na disputa pelas últimas vagas no grid da F1 neste ano. Somente as equipes Force India, Caterham e Marussia ainda têm lugares disponíveis na categoria para 2013.