Alguersuari estará na F-1 em 2010, dizem empresários

O espanhol Jaime Alguersuari é dado como nome certo na Fórmula 1 em 2010, correndo pela Toro Rosso. Mas, como ele não apareceu na lista de inscritos divulgada na segunda-feira pela FIA, surgiram boatos sobre sua permanência na categoria. Nesta terça, contudo, o grupo que administra a carreira do piloto confirmou que ele já assinou contrato.

"O contrato de Jaime já foi assinado e renovado para a próxima temporada. Eu fiquei muito surpreso com essas especulações. Ele está fazendo testes físicos na Áustria, com os outros pilotos da Red Bull [dona da Toro Rosso] para a próxima temporada", disseram os empresários em nota oficial.

Na lista divulgada pela FIA, a Toro Rosso aparece apenas com o suíço Sebastien Buemi confirmado. No lugar do nome do outro piloto, está a sigla TBA, "a ser anunciado", em inglês. O próprio Buemi, no entanto, disse recentemente que Alguersuari deve ser mantido como seu companheiro de equipe.