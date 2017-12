Alívio por resgate de José Maria Reis Por pouco mais de uma hora, José Maria Reis, que está disputando seu segundo ano na Fórmula Truck, ficou preso nas ferragens de seu caminhão. O piloto da Ford largou em sétimo lugar e depois do acidente seu veículo ficou embaixo do Mercedes de Heber Borlenghi. O médico da categoria, Daniel Gabriel de Moraes, passou quase o tempo todo junto com o piloto, que saiu consciente depois de um trabalho que envolveu dois guinchos e um caminhão. O goiano deixou o autódromo de rumo a Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura no joelho e braço esquerdos. "Na hora só pensei em chegar perto dele e não deixá-lo ?apagar?. Me enfiei entre as ferragens engatinhando e conseguir chegar perto por um buraco. Começamos a conversar e pedi para ele ficar comigo, para ele não dormir", contou o médico, que disse ter passado pela pior situação na Fórmula Truck. "Não gosto nem de me lembrar que isso aconteceu. Quero esquecer desse sufoco que passamos ali dentro." Moraes, que estava exausto após a operação, admitiu que teve medo em alguns momentos durante o resgate. "Corríamos o risco de um pneu cair em cima da gente, de alguma ferragem se soltar e nos machucar. O Zé me mandou ir embora, sair dali mas eu disse que iríamos até o fim juntos", assinalou. "Em 18 anos trabalhando com emergência eu nunca tinha visto isso, nem na televisão. Naquela hora eu disse para o Zé Maria que a gente tinha de ter fé e acreditar que ia dar tudo certo." Na seqüência do trabalho, o médico imobilizou o pescoço de Zé Maria e providenciou oxigênio para o piloto. "Peguei um pano molhado e coloquei sobre o rosto dele porque o diesel estava vazando. Ele também teve uma compressão de tórax, que conseguimos reverter." Enquanto isso o público, de mais de 30 mil pessoas, acompanhava o drama do piloto da Ford. O organizador da categoria, Aurélio Batista Félix, dava ordens a guinchos e um caminhão com um microfone. Toda a operação de remoção dos caminhões levou mais de duas horas. "Minha tensão maior era pensar se tinha mais alguém ali embaixo das ferragens, não sabia se só tinha o Zé Maria", falou Aurélio. Após o susto, Débora Rodrigues assinalou: "A sorte foi que o acidente aconteceu no começo da prova, quando os freios ainda estavam frios. Não quero nem pensar em todo aquele diesel derramado na pista e o acidente acontecendo mais para frente. Podia pegar fogo." Após seis etapas, Zé Maria não havia conquistado nenhum ponto, e ocupa a 24.ª posição. A prova foi suspensa, e com isso Wellington Cirino, piloto da Mercedes, segue na liderança com 69 pontos. Cirino está fora da disputa, já que na última etapa, em Londrina, sofreu um grave acidente que resultou em nove fraturas. Fabiano Brito segue em segundo, com 50, e Leandro Totti é o terceiro, com 48.