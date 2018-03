Allam Khodair é pole na F-Renault O paulista Allam Khodair fez a pole position, com o tempo de 1m48s456, para a quarta etapa da Fórmula Renault, que acontece neste sábado, às 15h35, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, no Rio. Na segunda posição larga o carioca Kiko Motta, seguido por Marcelo Thomaz, Diego Freitas, Gustavo Foizer e, fechando a primeira fila, Patrick Rocha. ?Perdi oito décimos quando estava usando o meu primeiro jogo de pneus, porque encontrei o Marcelo Guerra na pista e fui obrigado a desacelerar, com isso minha estratégia de usar um jogo somente foi prejudicada?, explicou Khodair. ?Sabia que o segundo jogo poderia melhorar bem o meu tempo e foi o que aconteceu.? Pela primeira vez na Fórmula Renault teremos a realização de duas etapas, uma sábado e a outra no domingo. Com isso, os pilotos serão obrigados a fazer uma nova sessão de treinos oficiais na manhã de sábado para a quinta etapa. Para Khodair, a temperatura mais baixa influenciará na formação do novo grid. No entanto, o piloto frisou que não poupará seu equipamento. ?Fui mal no início da temporada e preciso recuperar os pontos perdidos. Não posso me poupar?, afirmou. ?Tenho que arriscar e tentar fazer o maior número de pontos possível tanto amanhã quanto no domingo.? Após três etapas, o paulista Paulo Salustiano lidera a classificação da Fórmula Renault. Com 54 pontos, ele largará na 20ª posição. Em segundo no campeonato está Renato Jader David (48), seguido por Marcos Gomes (44). Copa Clio ? Os treinos oficiais para a terceira etapa da Copa Clio acontecem neste sábado. Elias Nascimento Júnior fez o melhor tempo dos treinos livres desta sexta, com 2m16s966. Em segundo ficou Rene Bauer, seguido por Vicente Siciliano.