Allam Khodair lidera treinos livres da Stock Car no Rio O piloto Allam Khodair foi o mais rápido nas sessões de treinos livres da etapa do Rio de Janeiro da Stock Car. No Autódromo de Jacarepaguá, o paulista liderou os dois treinos desta sexta-feira. No primeiro treino, ele cravou o tempo de 1min20s759. Depois, melhorou na segunda atividade, registrando a melhor marca do dia, com 1min19s585.