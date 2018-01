Allam Khodair vence etapa da F-Renault O paulista Allam Khodair fez uma largada incrível, pulou da quinta posição para a liderança e venceu com categoria a 9ª etapa da F-Renault brasileira, neste sábado, em Curitiba. Com a vitória, a quarta na temporada, o piloto da Giaffone Racing aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. Tem, agora, 149 pontos, contra 114 do baiano Diego Freitas, da UniOil, quinto colocado na prova. Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, bateu na primeira volta e caiu para terceiro no campeonato, com 102. Neste domingo, na prova que completa a rodada dupla deste fim de semana em Curitiba, Khodair larga na pole position pela quinta vez no ano. Ao seu lado, na primeira fila, estará seu companheiro de equipe, o paulista Marcelo Thomaz. Na prova deste sábado, Khodair completou as 27 voltas em 38m45s046, média de 154,84 km/h. "Foi o fim de um tabu. Das outras vezes em que não saí na frente, bati ou o carro quebrou??, disse. Marcelo Thomaz chegou em segundo, a 1s439, Paulo Salustiano, da M4T, foi terceiro, a 1s859, e Bia Figueiredo, da Cesário, ficou em quarto, a 10s452 do vencedor. Endurance - A quarta etapa do Brasileiro de Endurance, em 500 quilômetros, neste domingo, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio, terá a Mercedes CLK DTM do trio Alcides Diniz, Pedro e Paulo Gomes largando na pole. O segundo lugar no grid é de Xandy Negrão, Luiz Patersnostro e Giuliano Losacco, com o protótipo MCR. A corrida começa às 12h30.