Allam Khodair vence fácil F-Renault Allam Khodair, equipe Giaffone Racing, mostrou neste domingo em Interlagos porque é considerado o mais forte candidato ao título da segunda temporada da Fórmula Renault. O piloto paulista largou na pole position e, depois de 30 minutos de corrida, foi o primeiro a receber a bandeirada, ganhando a corrida de ponta a ponta. Bia Figueiredo, única mulher da categoria, largou em 26º, caiu para o último lugar, recuperou-se e terminou em 17º. "Milhões de pessoas viram a minha vitória pela Rede Globo, esperando a Fórmula 1. Só de pensar nisso eu queria dar pulos dentro do carro quando a corrida acabou", confessou Khodair, 21 anos, que foi o terceiro colocado na temporada de 2002. Como o campeão e o vice do ano passado, Sérgio Jimenez e Lucas Di Grassi, não estão mais na Renault, Allam Khodair é o piloto com o melhor currículo entre os 31 que estão disputando o campeonato. A vitória deste domingo foi a segunda que conquistou. A primeira foi no ano passado no circuito de rua de Vitória. "Eu tive que tomar muito cuidado na corrida porque a pista tinha alguns trechos molhados, principalmente no Laranja e no Pinheirinho. Na largada, o Daniel Serra (filho do piloto Chico Serra) colocou pressão na primeira curva. Mas, fora isso, não fui ameaçado", disse Khodair. Em segundo lugar chegou Renato Jader David, equipe Bassani Racing, e em terceiro, Marcos de Mello Gomes (filho de Paulo Gomes), equipe RS Competições. Bia Figueiredo, da Cesário Fórmula, confundiu-se no início da prova. Ela esperava que a largada fosse na volta de apresentação e acabou ficando fora da posição na hora certa. "Aí eu caí para o último lugar. Fiquei irritada mas comecei a acelerar outra vez e fui conseguindo fazer boas ultrapassagens. Em uma delas entrei atravessado, quase jogando o carro em cima do outro carro. Mas consegui passar. Acho que o resultado foi muito bom para a estréia", disse Bia. A piloto só voltará a correr dia 2 de junho, em Curitiba. Antes, dia no dia 15 de abril, ela fará um teste coletivo da Fórmula Renault, em Brasília. O organizador Pedro Paulo Diniz ficou satisfeito com a corrida. A Rede Globo deu 14 pontos e ele classificou de excelente as disputas. "O Khodair saiu na frente e não deu chances. Mas nas outras posições a briga foi ótima". Quando ainda chovia muito em Interlagos, Diniz comentou rindo: "Já pensou se a chuva cancelar a Fórmula 1? A Renault será a única categoria a correr neste domingo". Pedro também disse que a presença de Bia Figueiredo contribuiu para aumentar o interesse pela corrida. "Ela ainda está se adaptando mas promete", disse.