Allmendiger vence e Bruno Junqueira é 2.º na Champ Car O norte-americano A.J. Allmendiger, da Forsythe, venceu o GP de Denver deste domingo, a décima etapa da Champ Car em 2006 e assumiu a vice-liderança do campeonato, com 243 pontos. Bruno Junqueira (Newman-Haas), o único brasileiro da prova, terminou em segundo e o inglês Dan Clarke, da CTE-HVM, foi o terceiro. Líder do campeonato com 275, o francês Sébastien Bourdais (Newman-Haas), teve problemas nos pneus e terminou a prova apenas na sétima posição, logo à frente do terceiro colocado, com 240 pontos, Justin Wilson (RûSport). O destaque da prova ficou por conta do toque logo na primeira volta entre Paul Tracy (Forsythe) e Alex Tagliani (Team Australia). Na prova anterior, em San José, os dois canadenses haviam trocados socos no box, após uma batida durante a corrida. Resultado final da prova: 1.º A.J. Allmendinger (EUA/Forsythe), 97 voltas em 1h44min59s557 2.º Bruno Junqueira (BRA/Newman-Haas), a 20s587 3.º Dan Clarke (ING/CTE-HVM), a 50s260 4.º Will Power (AUS/Team Australia), a 55s915 5.º Nelson Philippe (FRA/CTE-HVM), a 1min14s189 6.º Paul Tracy (CAN/Forsythe), a 1min15s688 7.º Sébastien Bourdais (FRA/Newman-Haas), a 1min16s0701 8.º Justin Wilson (ING/RûSport), a 1 volta 9.º Katherine Legge (ING/PKV), a 1 volta 10.º Charles Zwolsman (ING/Conquest), a 2 voltas 11.º Jan Heylen (BEL/Dale Coyne), a 2 voltas Classificação do campeonato: 1.º Sebastien Bourdais 275 2.º A.J. Allmendinger 243 3.º Justin Wilson 240 4.º Paul Tracy 149 5.º Nelson Philippe 149 6.º Mario Dominguez 149 7.º Will Power 146 8.º Andrew Ranger 142 9.º Bruno Junqueira 140 10.º Oriol Servia 140 11.º Cristiano da Matta 134