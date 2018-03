Alonso abandona prova pela 1ª vez Pela primeira vez este ano a revelação do campeonato, Fernando Alonso, da Renault, não terminou uma prova. Pouco antes da largada teve uma pane na nova versão o motor francês, o que o obrigou a largar do box com o carro reserva. Tinha gasolina até a boca do tanque, já que pararia apenas uma vez. "Estava na oitava colocação já quando de novo o motor quebrou (44ª volta)." O espanhol iria marcar pontos mais uma vez. O óleo derramado o fez rodar, bem como Michael Schumacher seguir reto na curva 1. O piloto da Renault está em quarto agora, foi ultrapassado por Rubens Barrichello, com 25 pontos.