Alonso admite preocupação com Mercedes em Mônaco

"Essa é uma grande motivação para mim", admitiu Alonso, que espera também encerrar a sequência de resultados negativos da Ferrari nesta prova. "Faz muitos anos que a Ferrari não conquista uma vitória aqui. Mônaco é uma corrida especial. Podemos dizer que é a mais importante do campeonato".

Mas, para buscar a vitória no famoso circuito de rua, Alonso terá que superar os dois carros da Mercedes. A equipe faturou a pole position nas últimas três etapas. E, em 2012, obteve o primeiro posto no grid com Michael Schumacher - acabou punido e não pôde largar na pole.

Para não deixar dúvida sobre o favoritismo da Mercedes, Nico Rosberg cravou o melhor tempo dos dois treinos livres realizados nesta quinta-feira. "Podemos esperar a Mercedes muito forte novamente aqui", destacou Alonso, preocupado com o poder de fogo da equipe na busca pela pole justamente na corrida onde o treino classificatório é o mais decisivo.

Mesmo assim, o piloto espanhol exibe grande confiança para o treino de sábado. "Mônaco tem um circuito único, onde você precisa de uma acerto especial no carro e de muita confiança. Temos dois pódios aqui nos últimos anos. Então, deveremos ser competitivos novamente".

Alonso reconheceu também que, mesmo que a Mercedes vença em Mônaco, o importante é terminar à frente de Sebastian Vettel, da Red Bull, e Kimi Raikkonen, da Lotus, seus principais rivais do momento na briga pelo título.

"Não podemos esquecer nosso principal objetivo, que é o título. Vettel e Raikkonen estão na nossa frente. Então, se a Mercedes ganhar a corrida, temos que nos concentrar em terminar na frente dos demais pilotos", pregou.