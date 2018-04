Alonso afirma que correr em casa sempre é especial

MADRID - Fernando Alonso afirmou nesta terça-feira que correr em casa é sempre especial. Segundo ele, seria sensacional conquistar um pódio no GP da Europa, que acontece em Valência (Espanha) neste domingo.

"Valência é uma charmosa para ter uma corrida. Sempre adorei os circuitos urbanos, já que têm um ambiente especial, em que toda a cidade se envolve", declarou.

O piloto espanhol se mostrou confiante no desempenho de sua Renault e disse que espera ter um carro competitivo. "Quero recompensar com um bom resultado as pessoas que irão lá torcer por mim. Lutarei para chegar ao pódio, mas a prioridade são os pontos", ressalvou.

Alonso ainda lembrou que o GP da Hungria foi decepcionante (abandonou por problemas na hora da troca de pneus nos boxes), mas disse que a escuderia está mais forte após a parada de quatro semanas na Fórmula 1. "Estamos prontos para trabalhar bem no que resta da temporada 2009".