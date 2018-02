Alonso afirma que não disputará título de 2008 da Fórmula 1

O espanhol Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006, disse nesta terça-feira que dificilmente conseguirá conquistar o título da temporada 2008 pela Renault. O piloto ainda contou que não está "preocupado" com o brasileiro Nelsinho Piquet, seu companheiro de pista. Na opinião de Alonso, a escuderia francesa passou 2007 "um pouco longe" das rivais Ferrari e McLaren. "Para disputar o próximo mundial, teríamos de dar um salto muito grande", afirma o bicampeão em entrevista a um programa de rádio na Espanha. "Atualmente não penso em ganhar o Mundial, apenas em evoluir o carro, para ganhar corridas", completa Alonso. Sobre a saída da McLaren, Alonso disse que seguiu um conselho de sua avó. "A mais preocupada era ela, que me pedia para deixar a equipe. Então eu decidir largar a equipe." O espanhol afirmou que seu relacionamento com Nelsinho será tranqüilo. Ele não acredita que vai repetir os problemas vividos na McLaren com o inglês Lewis Hamilton. "Tenho absoluta confiança na equipe. Sei que Flavio Briatore [chefe da escuderia] vai administrar tudo muito bem. Além disso, tudo depende de mim. Tenho que ser mais rápido que meu companheiro", conta o espanhol. Alonso ainda contou que não pensa em ir para a Ferrari. "Não faz sentido assinar com uma equipe e sair após um ano. Os contratos na Fórmula 1 são extremamente flexíveis, mas se assinei com a Renault há duas semanas foi com a intenção de ganhar de novo. Neste momento, toda a minha preocupação é trabalhar o melhor possível".