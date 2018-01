Alonso agradece a parentes e amigos O espanhol Fernando Alonso não se conteve de alegria durante a entrevista coletiva após a realização do GP Brasil, em que o terceiro lugar deu ao piloto da Renault o título de campeão da Fórmula 1. ?Estou muito feliz com tudo o que aconteceu. Em três anos, deu tudo certo para mim. Nunca tive problemas. Dedico isso para minha família e meus amigos na Espanha?, disse o mais jovem campeão da categoria. Alonso comentou que não haverá nada de especial para comemorar a conquista. ?Não vai ter nada. Vou dormir bem. Festa mesmo só depois da última corrida (no próximo dia 16, na China)?, revelou. A preocupação do espanhol em não fazer festa agora acontece porque a luta pelo título de construtores segue indefinida - a McLaren ultrapassou a Renault e está agora dois pontos na frente. ?Temos que pensar agora nas duas últimas corridas para conseguir o título de construtores?, afirmou. Sobre a corrida, Alonso contou que fez uma boa prova, mas que num certo momento não deu mais para acompanhar os rivais da McLaren. ?Foi uma pena que o Montoya e o Kimi abriram uma boa vantagem e vencê-los ficou difícil?, disse.