Alonso agradece o apoio dos fãs Na chegada à Inglaterra, Fernando Alonso, agora o mais jovem campeão da Fórmula 1, agradeceu o apoio de torcedores de todas as partes do mundo. E revelou que gosta de ser o centro das atenções das corridas. ?Contaram que 50 mil pessoas celebraram minha vitória, dançaram na fonte no centro de Oviedo e também em Madri. Estou muito orgulhoso disso e quero mandar um grande obrigado a todas elas. A comemoração do povo é uma recompensa para tudo isso. Gosto de ser um showman?, disse o piloto espanhol de 24 anos, que mora na cidade inglesa de Oxford. No portal de comércio eletrônico e-bay, foram vendidos neste ano cerca de 25 mil produtos do campeão da Fórmula 1, que recebeu através do site média de 77 visitas diárias ? 37 a mais que seu rival Kimi Raikkonen, da McLaren. O heptacampeão mundial Michael Schumacher recebeu apenas 27. Nesse portal há diversos artigos como guarda-chuvas, óculos de sol ? cerca de 200 produtos de todas as escuderias da F1. No domingo, 10,4 milhões de pessoas assistiram na Espanha à conquista do título de Alonso, que terminou o GP do Brasil em terceiro lugar, atrás de Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen, ambos da McLaren. A prova em Interlagos foi o evento esportivo mais assistido por lá, superando as partidas de futebol entre Real Madrid e Barcelona.