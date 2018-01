Alonso: agradecimentos ao pai O piloto espanhol Fernando Alonso, de 24 anos, que no domingo poderá se transformar no mais jovem campeão da história da Fórmula 1, atribuiu o sucesso na carreira ao pai, José Luis Alonso. Ele usou a rápida entrevista coletiva desta quinta-feira em Interlagos, apenas para agradecer. ?Se tenho alguém a agradecer esta pessoa é meu pai. Ele me incentivou bastante no início de carreira e devo tudo a ele?, afirmou o piloto. O recorde pertence ao brasileiro Emerson Fittipaldi, que foi campeão em 1972, aos 25 anos. Fernando Alonso começou a correr aos três anos, graças à paixão do pai pelo kart e acabou herdando um carro de sua irmã mais velha, Lorena. Como era muito pequeno, o pai teve de fazer adaptações para que pudesse alcançar os pedais. Em junho de 1988, Fernando conseguiu sua primeira vitória, em Pola de Laviana, na Espanha pela categoria infantil. E foi só o começo. Acabou campeão da temporada asturiana com oito vitórias consecutivas. Sobre o GP do Brasil ele é cauteloso. ?Espero fazer uma boa corrida e marcar pontos para a equipe, pois a Renault trabalha ser campeã de Construtores?. Ele será campeão se chegar em terceiro ou se o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) não conseguir somar cinco pontos a mais que ele. O espanhol, que ganhou seis GPs e subiu doze vezes ao pódio na atual temporada, terá no domingo a segunda chance de decidir o Mundial, depois de ter perdido a primeira oportunidade duas semanas atrás, no GP da Bélgica, quando Kimi Raikkonen prolongou a disputa ao chegar à frente de Alonso. O espanhol tem boas lembranças de Interlagos. Terminou em terceiro no GP de 2003 e foi o quarto no ano passado.