Alonso aposta em bom fim de semana à Renault

"Foi um dia positivo, com algumas boas voltas e a performance do carro boa desde a primeira sessão. Trabalhamos duro durante o dia e agora estamos felizes, pensando nos bons resultados que podemos conquistar no restante do final de semana", afirmou o espanhol. "Para amanhã (sábado), faremos nosso melhor para garantir uma boa posição no grid e facilitar o objetivo de somar pontos no domingo".

Apesar de garantir a primeira colocação, Alonso cometeu alguns erros, como uma batida com o alemão Nick Heidfeld, da BMW. Sobre o incidente, o espanhol garantiu que foi um acontecimento comum. "O acidente com Nick Heidfeld nesta tarde (de sexta-feira) foi um incidente normal de corrida que pode acontecer durante treinos livres", defendeu-se.