Alonso celebra e Massa lamenta resultado em Abu Dabi

"Estou feliz com este resultado", declarou Alonso, já projetando evolução para a próxima temporada. "Está claro qual será o objetivo para mim e para toda a equipe no ano que vem: conquistar o título. Hoje (neste domingo) conseguimos lutar pela vitória durante toda a prova, até o fim", celebrou.

Após a conquista do título por parte do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, Alonso passou a afirmar que seu principal objetivo era trabalhar o carro para o ano que vem. Para ele, o resultado deste domingo é uma prova de que a equipe está no caminho certo para a próxima temporada.

"Foi um daqueles dias em que o carro esteve muito melhor do que o esperado e consegui me manter ocupado brigando com os pilotos da ponta", afirmou Alonso. "Mesmo que não tenhamos brigado pelo título, foi uma boa temporada para nós. Conseguimos melhorar muito e aprendemos como uma equipe."

O clima de otimismo do espanhol contrasta com o de seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, que deu continuidade à sua temporada irregular com uma quinta colocação em Abu Dabi. Após a prova, ele lamentou o resultado, seu desempenho no campeonato e disse que espera terminar o ano com uma boa corrida em casa, no Brasil, no dia 27 de novembro.

"Não posso ficar feliz com esta quinta colocação", disse Massa. "Agora vamos para o Brasil, onde terei o apoio dos torcedores e tenho certeza que isso me ajudará a terminar bem uma temporada que definitivamente não tem sido boa para mim. Mesmo sendo óbvio, quero deixar claro que, apesar de tudo, estou muito motivado para o ano que vem", garantiu.