Alonso celebra, mas afirma que Ferrari precisa evoluir

"Em muitos anos na Ferrari, é verdade que dessa vez somos aqueles que podem se sentir mais confiantes, mas não estamos felizes com o desempenho. Nós queremos um programa de desenvolvimento agressivo para as próximas corridas", disse.

O desempenho nos treinos de classificação é a principal preocupação de Alonso. Neste domingo, apesar da vitória, ele largou apenas do quinto lugar e precisou ser agressivo para conquistar o triunfo em casa. O espanhol ressaltou, porém, que a Ferrari é muito forte nas corridas.

"Nos domingos, com certeza somos uma equipe competitiva. Não somos os mais rápidos em uma única volta e talvez não marcamos a melhor volta da corrida, mas tivemos pit stops fantásticos, boas largadas e conservamos os pneus. Esses são muitos dos ingredientes que tornam o nosso carro competitivo para lutar pelo campeonato", afirmou.

Na Ferrari desde 2010, Alonso acumula dois vice-campeonatos pela equipe, conquistados na sua temporada de estreia na equipe e no ano passado. Questionado sob o potencial da equipe para lutar pelo título neste ano, ele avaliou que o carro nunca esteve tão bom, mas também admitiu que ainda não curou a decepção por não ter vencido o Mundial de Pilotos de 2010.

"Provavelmente sim, em termos de desempenho do carro. Entretanto, nós deveríamos ter sido campeões em 2010, quando chegamos a Abu Dabi com oito pontos de vantagem para Seb", lembrou. "Nós perdemos daquela vez e não há nada que possa mudar isso. No ano passado, não vencemos, estávamos um segundo atrás, mas conseguimos lutar até o Brasil. Nesta temporada, temos um carro que não é o mais rápido, mas estamos trabalhando em cima disso", completou.

Com a vitória deste domingo, Alonso chegou aos 72 pontos, na terceira colocação no campeonato, atrás de Vettel, com 89, e de Raikkonen, com 85 pontos. O GP de Mônaco, próxima etapa da temporada 2013 da Fórmula 1, será disputado no dia 26 de maio.