Alonso celebra título com 20 mil fãs O piloto espanhol Fernando Alonso comemorou em grande estilo o título de campeão mundial de Fórmula 1. Neste sábado, ele foi homenageado em Oviedo, sua cidade natal, por um multidão calculada em 20 mil pessoas. O espanhol - que ontem recebeu o Prêmio Príncipe de Asturias dos Esportes em 2005 das mãos de Dom Felipe de Bourbon - vibrou muito com a homenagem. Desde as primeiras horas da manhã, grupos de jovens com camisas e gorros nas cores azuis e amarelas - da Renault - e bandeiras das Asturias começaram a invadir a praça da Escandalera, região central da cidade. Aos poucos a praça foi tomada e os torcedores foram ocupando as áreas próximas, provocando um caos no trânsito da região. Em suas primeiras palavras para a multidão, Alonso afirmou que não sabia dizer com segurançca qual seria o melhor momento da temporada para ele. ?Talvez tenha sido ontem (quando recebeu o prêmio) ou talvez seja hoje (quando foi recebido pelos fãs)?, disse. Ao ser perguntado sobre se para correr na F-1, a pessoa deveria ser louca, Alonso foi claro. ?Não somo loucos. Sabemos exatamente o que queremos?, disse ele. Demonstrando certa indiferença, Alonso comentou a possibilidade do piloto de motos, Valentino Rossi correr na Fórmula 1. ?Eu não tenho nenhuma opinião a respeito. Se ele quiser vir que venha?, disse.