Alonso comemora a boa chance na França Líder da temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso tem uma boa chance neste domingo, no GP da França, de ampliar a vantagem de 22 pontos que possui para o segundo colocado do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen. Afinal, o piloto espanhol da Renault larga na pole, em Magny-Cours, enquanto o seu rival da McLaren é apenas o 13º colocado. ?É uma boa oportunidade para abrir vantagem. Com Raikkonen em 13º na largada, posso administrar melhor minha prova?, admitiu Alonso, lembrando que o piloto finlandês foi punido com a perda de 10 posições no grid por ter trocado o motor da McLaren - afinal, ele terminou com o terceiro tempo no treino de classificação deste sábado. Mas Alonso deve se preocupar com Michael Schumacher, que está empolgado depois de conseguir a terceira posição do grid, atrás também do italiano Jarno Trulli, da Toyota. "Com nosso ritmo de corrida, sabidamente bom, e essa boa colocação no grid, podemos, sim, pensar em nova vitória", afirmou o piloto alemão da Ferrari, que venceu na etapa passada, nos Estados Unidos. Rubens Barrichello obteve o sexto tempo neste sábado, mas larga em quinto com a punição de Raikkonen. "Disse em outras oportunidades que se largássemos nas primeiras filas nossos resultados nas corridas seriam outros. Chegamos lá, vamos ver se eu tenho razão", disse o brasileiro da Ferrari. Já Felipe Massa, em fase de definição do seu futuro profissional, vai sair do 9º lugar no grid. "Estou contente, não só por estar com volume considerável de gasolina no tanque como em função da escolha dos pneus", revelou o brasileiro da Sauber.