Alonso de volta à ponta: é o melhor no treino livre

A pressão para assumir o posto de líder e superar um novato com desempenho espetacular como Lewis Hamilton surtiu efeito nesta sexta-feira. No primeiro treino livre para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Indianápolis, o bicampeão Fernando Alonso não teve trabalho e foi o melhor, com 1min11s925, usando pneus macios na última tomada de tempo, a quase dois minutos do final da sessão. O espanhol foi o único a conseguir um tempo abaixo de 1min11s, ficando dentro da margem da pole position obtida no ano passado por Michael Schumacher, que foi de 1min11588, ou seja, 337 milésimos mais rápido. A vantagem de Alonso para o segundo lugar de Nick Heidfeld, da BMW-Sauber, foi de 466 milésimos. A BMW, por sinal, mostra que está em ótima fase, já que o novato alemão Sebastian Vettel foi o quarto colocado, com 1min12s869. Para Lewis Hamilton, líder da temporada com 48 pontos e vencedor da última corrida, semana passada, no Canadá, a terceira posição no treino (1min12s628), a 0s703 do companheiro de McLaren, Alonso, é considerada boa. Já a Ferrari, que historicamente tem bom desempenho na pista norte-americana, o treino foi ruim. Isso porque o finlandês Kimi Raikkonen foi apenas o quinto colocado e o brasileiro Felipe Massa foi o sétimo - tendo, inclusive, forçado os freios e derrapado nas últimas tentativas de baixar o tempo. Para Rubens Barrichello e sua Honda, o treino mostrou que o time segue com dificuldades para melhorar de posição. Em sua melhor tomada de tempo, o brasileiro foi apenas o 18.º colocado, com 1min14s052, ficando a 2s127 do líder. A segunda sessão de treinos acontece a partir das 15 horas (de Brasília) desta sexta.