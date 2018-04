Alonso diz não saber nada sobre alegações contra Nelsinho Piquet

"É difícil entender toda esta situação, todas essas investigações", disse o espanhol a repórteres no GP da Itália nesta quinta-feira.

"Estou muito surpreso. Não posso nem imaginar essas coisa".

A Renault deve se apresentar à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em 21 de setembro para responder acusações de que teria mandado o brasileiro Nelson Piquet bater na corrida disputada há um ano.

O acidente, em local do circuito onde é difícil remover os carros rapidamente, ocorreu logo após Alonso ter reabastecido. A entrada do safety car beneficiou o espanhol.

Indagado se soube algo sobre o que poderia estar acontecendo, Alonso respondeu: "Não".

O espanhol disse ter uma relação próxima com o diretor de equipe da Renault, Flavio Briatore, que também é seu empresário, assim como com seu ex-colega de equipe Piquet.

"Fomos colegas de equipe por um ano e meio, e nunca tive problemas com ele", disse o piloto sobre o brasileiro de 24 anos, demitido da Renault em agosto após não pontuar nesta temporada.

PILOTOS TÊM DÚVIDAS

Alonso e altos funcionários da equipe Renault foram questionados por investigadores no GP da Bélgica, no mês passado, e uma audiência será realizada no próximo mês em Paris.

Nem Piquet nem a Renault comentaram publicamente as acusações.

Pilotos da Fórmula 1 que conversaram com repórteres nesta quinta-feira afirmaram que dúvidas surgiram após o acidente, mas nada ficou evidente de imediato.

"Logo depois da corrida, na coletiva, todos que estavam no paddock pensaram que pelo menos pareceu que poderia ter sido de propósito", disse o piloto da BMW-Sauber, o alemão Nick Heidfeld.

Seu compatriota Nico Rosberg, da Williams, segundo colocado na prova, concordou.

"Foi uma coincidência e tanto. Todas as coisas vieram juntas, Alonso entra mais cedo nos boxes e então o safety car sai uma volta depois. Foi um rumor que correu no paddock após a corrida", disse.