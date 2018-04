Alonso diz que 8.º lugar no grid em Monza foi melhor resultado

MONZA - O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, disse que o oitavo lugar conquistado neste sábado no treino de classificação para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza, era o melhor resultado que podia conseguir.

"A classificação correu muito bem. A oitava posição era o máximo que podíamos esperar. Portanto, estou contente, principalmente porque tínhamos medo de não entrar no Q3 e, no final, conseguimos", disse o espanhol.

"Os pilotos que estão logo à minha frente não usam kers, e espero aproveitar isso", acrescentou.

Alonso também comentou a atuação do italiano Giancarlo Fisichella, que já foi seu companheiro na Renault e que atualmente substitui o brasileiro Felipe Massa na Ferrari.

"Acho que ele está bem. Falei na sexta com ele, estava com dificuldades para entender todos os instrumentos do volante. Na Force India, estava acostumado a andar sem kers, e isso chega a ser uma distração no momento de guiar", opinou o espanhol, que se mostrou positivo em relação ao desempenho do ex-companheiro de escuderia.

"Na medida em que as corridas passem, ele (Fisichella) estará mais confortável. Para a primeira, acho que foi bem", conclui Alonso.