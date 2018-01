Alonso diz que está feliz e renovado na McLaren Atual bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso disse nesta segunda-feira que se sente um piloto mais renovado e feliz dentro da equipe McLaren. Alonso conquistou seus títulos pela Renault, que neste ano não faz um bom campeonato. "O meu estilo não mudou, continuo o mesmo. O que está diferente é a motivação", disse o espanhol, que lidera o campeonato ao lado de seu companheiro Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen (Ferrari). "As coisas estão relacionadas com os momentos de sua vida, e agora vejo novas perspectivas." Para Alonso, a Renault tinha "vibrações negativas", coisa que não acontece na McLaren. "Aqui posso fazer as coisas tranqüilamente, sem pensamentos negativos. Minhas expectativas são muito boas. Aposto sempre em conquistar a vitória." O espanhol ainda contou que o mais complicado em sua carreira são as longas viagens. "Acho que são uns 300 dias de trabalho por ano. Tenho de correr, dar entrevistas, conversar com patrocinadores e algumas coisas mais. É uma vida agitada."