Alonso diz que Ferrari é favorita na Malásia O bicampeão do mundo Fernando Alonso acha que a Ferrari irá continuar a vencer nas primeiras provas da temporada 2007 da Fórmula 1. O espanhol afirmou que a rival é a principal favorita a cruzar a linha de chegada do GP da Malásia, que acontece na madrugada deste domingo. "Para ser sincero, não é uma surpresa ver a Ferrari em frente de nós no começo da temporada", confessou o piloto da McLaren, nesta quinta-feira, durante entrevista no circuito de Sepang, na Malásia. "Um monte de coisas mudou para a McLaren no inverno, um carro completamente diferente com um motor totalmente novo, além de novos pneus. É normal e até óbvio que não podemos render 100% como a Ferrari pode, pois continua com tudo igual em relação ao GP da Austrália", explicou. "Aliás, para esta corrida veremos o mesmo que em Melbourne, com a Ferrari na frente de todo mundo. O que nos resta a fazer é tentar não deixar que eles (Kimi Raikkonen e Felipe Massa) escapem muito na frente", acrescentou Alonso. Mesmo pessimista, em caso de chuva, o espanhol ainda vê uma esperança para alcançar o topo do pódio. "Aqui, quando chove, a pista seca muito rápido, e com as constantes trocas de pneus, tudo pode acontecer. Nesse caso quem for mais esperto pode levar vantagem." Alonso, que na semana passada testou novos componentes da McLaren em sua fábrica na Inglaterra - enquanto seu colega Lewis Hamilton testava em Sepang - está confiante em sua equipe. "Os times da F-1 desenvolvem carros rapidamente agora. Se você tiver sorte e conseguir algo que os outros não tenhm desenvolvido ainda, você consegue uma vantagem imediata. Talvez na semana que vem nós apareçamos com resultados fantásticos, mas pode ser que seja daqui um mês, quem sabe? A McLaren tem potencial para ser mais rápida".