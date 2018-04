Alonso diz que gostaria de voltar a vencer em Cingapura

MONZA - O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, disse depois de terminar o Grande Prêmio da Itália na quinta posição que gostaria de voltar a vencer no circuito de rua de Cingapura, o palco da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 e da atual polêmica que movimenta os bastidores da categoria.

"Eu gostaria voltar a ganhar lá, gostei muito, foi divertido dirigir de noite. Espero fazer uma boa corrida", disse o espanhol, que venceu a corrida noturna no ano passado, em sua primeira edição.

E justamente o GP de Cingapura de 2008 é o principal assunto da F-1 atualmente. O brasileiro Nelsinho Piquet, então companheiro de Alonso na Renault, denunciou à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que teria sido orientado pela direção da escuderia a provocar um acidente em determinado local da pista para causar a entrada do safety car e assim beneficiar a corrida do espanhol.

Nelsinho assumiu que sua batida entre a 13.ª e a 14.ª voltas do GP de Cingapura do ano passado foi proposital. Alonso foi de fato beneficiado pela entrada do safety car e venceu a prova.

Sobre a corrida em Monza, vencida pelo brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn GP, o espanhol disse que ficou feliz com o quinto lugar, ainda mais depois de ter largado na oitava posição.

"Largar em oitavo e acabar em quinto é melhor do que o previsto. Estou contente pelo resultado, sabendo que não fomos muito rápidos durante todo o final de semana", declarou Alonso.