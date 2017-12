Alonso diz que GP canadense foi uma loteria

O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, afirmou após a sua sétima posição no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 que esta foi "uma corrida de loteria". "O sentimento que fica após uma corrida assim é que contra o azar não se pode lutar", declarou Alonso. "Meu companheiro foi o mais beneficiado e eu o mais prejudicado. Hamilton parou para reabastecer na 23.ª volta e o safety car entrou na pista na 24.ª, parou na 47.ª e o safety car saiu na 48.ª, o que faz esta ser uma corrida de loteria. Espero que em outra ocasião a sorte sorria para mim e me permita fazer uma boa prova e os outros tenham azar", afirmou o espanhol. "Tive um grande desgaste dos pneus, especialmente na última parte da corrida, quando tive que colocar os compostos super macios. Pilotos como Takuma Sato, que colocaram os mais duros no final, tiveram um melhor rendimento nesta fase", concluiu Alonso ao fazer menção a ultrapassagem do japonês sobre ele a duas voltas do final.