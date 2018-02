Alonso diz que nada mudou com o título Campeão antecipado da temporada 2005 da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso volta à pista na noite desta quinta-feira (no horário de Brasília), para os primeiros treinos para o GP do Japão, que acontece domingo, em Suzuka. Apesar do título conquistado, o piloto da Renault garantiu que nada mudou em sua vida. Depois de ser campeão no GP do Brasil, no último dia 25, Alonso preferiu a reclusão. Fugiu da badalação e ficou com a família e amigos mais próximos na sua casa em Oxford, na Inglaterra. ?Foi um sonho que se tornou realidade e desfrutei disso na semana que passou?, revelou o espanhol de 24 anos, o mais jovem piloto a ganhar um título da Fórmula 1. ?Não fiz nada especial. Só lembrei dos grandes momentos da temporada e da minha carreira.? Segundo Alonso, nem o seu futuro na F1 será mais fácil agora que ele é campeão. ?A realidade não mudou. Fizemos um bom trabalho nesta temporada, mas a Fórmula 1 é diferente a cada ano?, explicou o piloto. ?Fizemos algo fantástico para a Renault e para mim, mas a vida segue.? Sobre a disputa do Mundial de Construtores, que é o que resta nas duas últimas etapas do campeonato, Alonso foi bastante sincero - sua equipe, a Renault, luta com a McLaren pelo título. ?A verdade é que não tenho a mesma motivação para as provas que faltam. Vou apenas curtir, porque não tenho nenhuma pressão e nada especial para fazer?, admitiu o espanhol. ?Para os pilotos, a única coisa que importa é o campeonato de pilotos.?