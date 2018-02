Alonso diz que não pensa em ser tri pela Renault O bicampeão mundial Fernando Alonso vê muito futuro na sua volta à Renault em 2008, mas acha difícil vencer o campeonato de Fórmula 1 pela equipe. "Era uma decisão difícil", disse ele à rádio espanhola Cadena SER, referindo-se à volta à Renault depois de um ano de muitos atritos na McLaren. "Decidimos pela Renault por ser uma decisão otimista, (mas) hoje em dia é loucura pensar que posso ganhar o Mundial com a Renault. Hoje em dia não penso no Mundial, penso em melhorar o carro." Alonso, 26 anos, foi campeão pela Renault em 2005 e 2006. Neste ano, o espanhol teve chances de ser tricampeão até a última prova, em São Paulo, quando foi superado por Kimi Raikkonen, da Ferrari. O companheiro de Alonso será o brasileiro Nelsinho Piquet, com quem ele acha que não terá os mesmos problemas de relacionamento que enfrentou no ano passado com outro estreante, o britânico Lewis Hamilton. Mesmo assim, ele minimizou os atritos na McLaren. "Não sofri nem 10 por cento do que escreveram. É injusto ficar com a má imagem que deram. A 20 voltas para terminar o campeonato, eu estava ganhando o Mundial. No final, dá para entender a postura de todo mundo." Ele disse que não foi procurado pela Ferrari para 2008. "Quando deixei a McLaren, todas as equipes se aproximaram, menos a Ferrari. A Ferrari é a Fórmula 1, e se pudesse algum dia correr na Ferrari certamente eu me divertiria."