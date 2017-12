Alonso diz que não quer ver safety car nos EUA

O piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, afirmou nesta quarta-feira que tem esperança de que neste domingo, durante o Grande Prêmio de Indianápolis, "o safety car não entre na pista", o que lhe prejudicou no último domingo no GP do Canadá. "O Canadá foi uma corrida dura e frustrante para mim, mas pelo menos fui embora de Montreal com alguns pontos e estou em uma sólida segunda posição no mundial de pilotos, o que não se ganha ou se perde em uma prova", declarou Alonso. O espanhol, que na última segunda declarou que não se sentia "totalmente confortável" na equipe pela ajuda dada a seu companheiro Lewis Hamilton, se considera em uma "boa situação na classificação" e encontra motivos para permanecer otimista: "O carro é magnífico, capaz de ganhar corridas e espero voltar a estar no topo nos Estados Unidos, sobretudo se o safety car não entrar na pista". No entanto, Alonso reconhece que seus resultados anteriores no circuito de Indianápolis não foram bons. "Foram melhores no ano passado que em 2005, de modo que espero continuar progredindo este ano". Para o piloto espanhol, "sempre é agradável correr nesta pista. "Os torcedores em Indianápolis são fantásticos e sempre há um grande ambiente. Espero poder oferecer a eles uma grande corrida. Este é um dos circuitos nos quais desejo vencer, pois é histórico, muito importante neste esporte e ter este troféu em minha coleção seria fantástico", concluiu.