Alonso diz que objetivo da Renault na Turquia é somar pontos

O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, afirmou nesta segunda-feira, que sua escuderia busca somar pontos no Grande Prêmio da Turquia, próxima etapa do Mundial da Fórmula 1, que acontece neste domingo. "Os dois carros abandonaram, mas demonstramos ter um bom rendimento durante todo o fim de semana. Estava correndo em casa e o quinto lugar era fácil de obter", completou o espanhol. O piloto aposta na agressividade para as próximas corridas. "Sei que não será fácil, mas tenho certeza que agora vamos poder ter algumas corridas emocionantes", disse.