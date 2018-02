Alonso diz que sempre foi bem na Malásia O piloto espanhol Fernando Alonso, atual bicampeão mundial da Fórmula 1, disse estar confiante num bom resultado no Grande Prêmio da Malásia, próxima prova da temporada, que acontece no dia 8 de abril. "Sempre fui bem lá. Venci em 2005 e fui segundo no ano passado, portanto minhas lembranças são boas. Espero que meu desempenho este ano se junte à lista de bons momentos", disse Alonso em declarações ao site da McLaren. Para Alonso, o GP da Malásia é uma corrida dura fisicamente, inclusive para a equipe e os carros. "Sepang é um circuito bastante técnico. O carro precisa ser muito forte em todas as áreas da pista. Todas as curvas tendem a ser de alta velocidade. Porém, estamos preparados." Ao lembrar o segundo lugar no GP da Austrália, primeira prova da temporada, atrás apenas do finlandês Kimi Raikkonen, ele disse: "Tivemos um início de temporada forte na Austrália. Sabíamos que não éramos tão rápidos como as Ferrari, e por isso o resultado que obtivemos foi bom". "Desde então, todos os membros da equipe estão trabalhando duro para tentar reduzir as diferenças em relação às Ferrari", afirmou o piloto.