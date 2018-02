Alonso diz que só saberá se o carro está ideal quando correr Bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso admitiu nesta quarta-feira que só saberá se sua McLaren está pronta quando der as primeiras voltas no asfalto do Circuito de Melbourne, na Austrália, onde será aberta a temporada 2007, no dia 18 deste mês. "Os carros sempre estão em constante evolução, tanto nos treinos como durante as competições", contou o piloto. "É difícil ter o veículo preparado para a primeira prova. É só ali, na pista, que saberemos se realmente estamos prontos para o campeonato." Apesar da cautela, Alonso contou que está confiante em seu MP4/22. "Quando cheguei na McLaren, no começo deste ano, estava um pouco nervoso, pois não conhecia a maneira de trabalhar. Mas agora sinto muita segurança, principalmente com o carro." Sobre os rivais, Alonso não quis apontar nenhum piloto como favorito ao título. O espanhol apenas destacou o desempenho de algumas equipes nos últimos treinos preparatórios. "Muitos mostraram potencial, como Ferrari, Renault e BMW. Só sei que este será um ano muito competitivo."