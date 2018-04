Alonso diz que temporada da McLaren começa na Espanha

Depois de um atribulado início de temporada, Fernando Alonso afirmou nesta quinta-feira que a temporada da McLaren vai começar finalmente no GP da Espanha, neste fim de semana. Para o piloto espanhol, a equipe poderá mostrar sua evolução em Barcelona, justamente onde sofreu o acidente que atrapalhou seu início de campeonato.

"Até agora nossa expectativa era apenas terminar a corrida. É a partir de agora que a temporada começa. Agora nossa oportunidade está se tornando real", afirma Alonso, animado pelo 11º lugar obtido no GP do Bahrein. Foi o melhor resultado da McLaren no ano até agora.

Na avaliação do espanhol, a equipe tem mostrado claros sinais de recuperação ao longo das primeiras quatro corridas do ano. "Nossa reação está sendo melhor do que esperávamos. Estávamos quatro segundos atrás do ritmo dos rivais na Austrália e achávamos que jamais conseguiríamos nos aproximar. Mas apenas três corridas depois as coisas mudaram completamente", ponderou.

O crescimento gradual a cada prova tem animado toda a equipe. "A melhor coisa é continuar evoluindo. Os componentes novos que levamos para a China e o Bahrein deram os resultados esperados e, se continuarmos nesse caminho, logo estaremos no Q3 [do treino] e, eventualmente, na zona de pontuação [nas corridas]", comenta Alonso. "Sim, há expectativas altas no time."

O espanhol reitera que decidiu trocar a Ferrari pela McLaren para buscar o tricampeonato na Fórmula 1. "Eu vim para cá para vencer o campeonato. Eu tinha contrato por mais alguns anos, mas decidi que era melhor fazer a troca porque acreditava que tinha maior chance aqui. Espero que, em três anos, eu possa dizer que estava certo."

Para o piloto, conquistar o título na McLaren seria o perfeito fim de carreira na F1. "Encerrar minha carreira aqui com um campeonato seria perfeito", diz Alonso, que não revela seus planos para o futuro. "Todos vão descobrir quando chegar a hora."