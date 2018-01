Alonso diz que time fez bom trabalho O espanhol Fernando Alonso está muito confiante para a corrida deste domingo, em Interlagos. Logo após ter conquistado a pole do GP Brasil de Fórmula 1, o piloto da Renault afirmou que a equipe fez um ótimo trabalho neste sábado. ?Todos estão de parabéns. Foi um grande trabalho. Tenho um ótimo carro para a largada. Mas, temos ainda 70 voltas pela frente?, disse Alonso, preocupado com o que pode acontecer neste domingo. O espanhol procurou minimizar a importância de ganhar o título já no Brasil. ?Estou muito concentrado. Mas, se não ganhar aqui, poderá ser nas outras duas corridas (Japão e China)?, afirmou Alonso, sem perder a chance de elogiar seu companheiro de primeira fila, o colombiano Montoya, da McLaren. ?O Juan Pablo é um grande adversário?. Mesmo com a segunda colocação no grid de largada, Montoya não estava tão alegre na coletiva de imprensa. ?Não estou tão feliz com o resultado, mas temos uma corrida pela frente. Kimi pode ganhar, mas também tenho chance?, comentou. Na terceira posição está o italiano Giancarlo Fisichella, que não poupará esforços para ajudar Alonso, seu companheiro na Renault. ?Vou fazer o máximo para a equipe e o Fernando conseguirem pontos?.