Alonso diz ter acertado ida para a Ferrari meses atrás

O bicampeão da Renault vai substituir o finlandês Kimi Raikkonen na escuderia italiana na próxima temporada e correr ao lado do brasileiro Felipe Massa.

"Durante o verão (no hemisfério norte) assinamos um contrato com início para 2011, mas nos últimos dias a situação mudou e decidimos adiantar em um ano minha chegada em Maranello", disse Alonso em seu site pessoal na Internet.

"Estou muito feliz em poder ser um piloto da Ferrari. Dirigir o 'carro do cavalinho' é um sonho de todo piloto, e tenho sorte de realizá-lo."

Detalhes financeiros do contrato não foram divulgados, mas a Ferrari publicou um artigo em seu site oficial ridicularizando algumas reportagens e dando a entender que o piloto de 28 anos vai receber menos do que o esperado devido à recessão global.

Alonso vai correr os últimos três grandes prêmios da temporada na Renault, e prometeu dar o melhor de si como presente de despedida.

"Todos esses anos na Renault foram ótimos. Espero obter o máximo de pontos no tempo que me resta", disse o espanhol, que conquistou os títulos de 2005 e 2006 com a equipe francesa.