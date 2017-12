Alonso domina terceira sessão em Indianápolis

O piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, foi o melhor neste sábado na terceira e última sessão de treinos livres para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, disputado no circuito de Indianápolis. Alonso, que nunca conseguiu subir ao pódio em Indianápolis, já havia conseguido o melhor tempo nas duas primeiras sessões de treinos livres, realizadas na sexta-feira. Novamente a Ferrari não conseguiu se aproximar da marca da McLaren, que é a favorita para conseguir o pódio nos treinos classificatórios que acontecerão ainda neste sábado. O brasileiro Felipe Massa fez o sétimo tempo, atrás do companheiro Kimi Raikkonen. Classificação dos treinos: 1.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min12s150 2.º Sebastian Vettel (ALE/BMW Sauber) - 1min12s321 3.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min12s478 4.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min12s574 5.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min12s646 6.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min12s692 7.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min12s709 8.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min12s710 9.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min12s940 10.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min13s031 11.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min13s057 12.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min13s061 13.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min13s069 14.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min13s289 15.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min13s318 16.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min13s415 17.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min13s476 18.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min13s573 19.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min13s626 20.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min13s979 21.º Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min14s142 22.º Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min14s402