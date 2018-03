Alonso e Nelsinho admitem: só chuva para melhorar

Fernando Alonso e Nelsinho Piquet até consideram que realizaram um bom treino nesta sexta-feira em Mônaco, na sessão livre para o GP deste fim de semana da Fórmula 1. Mas o discurso é bem claro: só com o imponderável os dois devem conseguir chegar perto da primeira fila do grid de largada. "Para tirar as quatro primeiras colocações dos pilotos da McLaren e da Ferrari só será possível se chover", opina. Veja também: Hamilton reage e McLaren mostra que briga pela pole O espanhol conseguiu o sétimo tempo à tarde, 1min16s310, que pode ser considerado bom. "Em condições normais, os três primeiros são Ferrari, McLaren e BMW. Na Turquia nosso adversário pela sétima colocação era a Red Bull, aqui em Mônaco será a Williams". Apesar de ter sido um dos mais contundentes a falar dos riscos de correr em Mônaco na chuva sem o controle de tração, no seco, Alonso reduziu seu discurso. "Está bem melhor do que imaginávamos." Foi repreendido pelos comissários por ter conduzido seu carro a extensão toda da pista com o aerofólio traseiro pendurado. "Não entendi, disseram que eu deveria estacioná-lo. Onde, perguntei, se não há área de escape?" OUTRO LADO Seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet, teve outro dia difícil, ao registrar apenas o 15º tempo, à tarde, 1min17s246. "É mais difícil pilotar em Mônaco com um carro de Fórmula 1 que um da GP2", explicou. Enveredou por um discurso perigoso: "Estou melhorando, guardei tudo para a classificação". Sua meta, comentou, é passar para a segunda fase do treino classificatório, no sábado. "Já a do Alonso é a de chegar entre os 10 melhores." Para Nelsinho, a experiência conta muito aqui e "eu não sou o melhor piloto para andar em Mônaco".