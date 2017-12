Alonso é o mais rápido em Barcelona Se a pré-temporada valer para o que vai acontecer no campeonato, as equipes Renault e BAR poderão dividir com Ferrari, Williams e McLaren alguns dos melhores resultados, ao menos em certas etapas do Mundial de Fórmula 1. Nesta quarta-feira, no autódromo de Barcelona, Fernando Alonso deu mais uma mostra de quão rápido parece ser o modelo R24 da Renault, apresentado dia 29 em Palermo, na Itália. O espanhol registrou o melhor tempo do dia, com 1m14s665, tendo completado impressionantes 104 voltas. O alemão Ralf Schumacher, com o novo Williams FW26, andou bem menos, 51 voltas, mas confirmou, como tem ocorrido, o grande potencial do carro: 1m14s679. Os trabalhos de Jenson Button com o BAR 006, nesta quarta, visavam, primeiro, verificar sua resistência. E o novo modelo foi bem, já que o piloto inglês percorreu 114 voltas no Circuito da Catalunha. Preocupado em testar novos pneus Bridgestone, Rubens Barrichello usou a Ferari do ano passado (F2003-GA), em 84 voltas, com 1m15s058 na mais rápida - quinto tempo. O mineiro Cristiano da Matta deu sequência ao desenvolvimento do TF104 da Toyota, de quem se esperava mais, apesar da pouca quilometragem ainda. Ele completou 86 voltas, sendo a melhor em 1m16s110, o 12º tempo. Os testes de Barcelona, até agora, mostraram os três pilotos da McLaren, com o carro novo (MP4/19), sempre lá atrás. Apesar de a equipe não divulgar o programa de experimentos, com certeza a preocupação de Kimi Raikkonem, David Coulthard e Pedro de la Rosa não tem sido a de tirar tudo do carro. Nesta quarta, Raikkonen fez 1m16s083 (91 voltas), com o 11º tempo, Rosa marcou 1m16s440 (39), em 13º lugar, e Coulthard cravou 1m16s573 (39), ficando em 14º. Como no circuito Ricardo Tormo, em Valência, os três foram bem rápidos com o MP4/19, não se pode excluir a possibilidade de a McLaren estar, ao menos até agora, escondendo o jogo.